Što je GUNZ (GUN)

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

GUNZ (GUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GUNZ (GUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

GUNZ Resurs

Za dublje razumijevanje GUNZ, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GUNZ Koliko GUNZ (GUN) vrijedi danas? Cijena GUN uživo u USD je 0.02077 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GUN u USD? $ 0.02077 . Provjerite Trenutačna cijena GUN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija GUNZ? Tržišna kapitalizacija za GUN je $ 23.29M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GUN? Količina u optjecaju za GUN je 1.12B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GUN? GUN je postigao ATH cijenu od 0.11519365257037809 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GUN? GUN je vidio ATL cijenu od 0.02068585729885456 USD . Koliki je obujam trgovanja za GUN? 24-satni obujam trgovanja za GUN je $ 786.92K USD . Hoće li GUN još narasti ove godine? GUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

GUNZ (GUN) Važna ažuriranja industrije

