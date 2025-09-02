Više o GUN

$0.02077
Grafikon aktualnih cijena GUNZ (GUN)
GUNZ (GUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0205
24-satna najniža cijena
$ 0.02214
24-satna najviša cijena

$ 0.0205
$ 0.02214
$ 0.11519365257037809
$ 0.02068585729885456
+0.72%

-3.39%

-11.21%

-11.21%

GUNZ (GUN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02077. Tijekom protekla 24 sata, GUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0205 i najviše cijene $ 0.02214, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUN je $ 0.11519365257037809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02068585729885456.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUN se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, -3.39% u posljednjih 24 sata i -11.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GUNZ (GUN)

No.819

$ 23.29M
$ 786.92K
$ 207.70M
1.12B
10,000,000,000
10,000,000,000
11.21%

GUNZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija GUNZ je $ 23.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 786.92K. Količina u optjecaju GUN je 1.12B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.70M.

GUNZ (GUN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GUNZ za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007288-3.39%
30 dana$ -0.00398-16.09%
60 dana$ -0.01182-36.27%
90 dana$ -0.01902-47.81%
GUNZ promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GUN od $ -0.0007288 (-3.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GUNZ 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00398 (-16.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GUNZ 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GUN od $ -0.01182 (-36.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GUNZ 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01902 (-47.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GUNZ (GUN)?

Pogledajte GUNZ stranicu Povijest cijena sada.

Što je GUNZ (GUN)

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

GUNZ dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GUNZ ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GUN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GUNZ na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GUNZ učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GUNZ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GUNZ (GUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GUNZ (GUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GUNZ.

Provjerite GUNZ predviđanje cijene sada!

GUNZ (GUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GUNZ (GUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GUNZ (GUN)

Tražiš kako kupiti GUNZ? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GUNZ na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GUN u lokalnim valutama

