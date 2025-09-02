Više o GORA

Gora Network Cijena(GORA)

1 GORA u USD cijena uživo:

$0.021
-0.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gora Network (GORA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:10 (UTC+8)

Gora Network (GORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.021
24-satna najniža cijena
$ 0.023
24-satna najviša cijena

$ 0.021
$ 0.023
$ 6.21789607430575
$ 0.019519151242983767
0.00%

-0.94%

-6.25%

-6.25%

Gora Network (GORA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.021. Tijekom protekla 24 sata, GORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.021 i najviše cijene $ 0.023, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GORA je $ 6.21789607430575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019519151242983767.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GORA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i -6.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gora Network (GORA)

No.5396

$ 0.00
$ 4.39K
$ 2.10M
0.00
100,000,000
ALGO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gora Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.39K. Količina u optjecaju GORA je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.

Gora Network (GORA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gora Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000199-0.94%
30 dana$ -0.0043-17.00%
60 dana$ -0.0042-16.67%
90 dana$ -0.0062-22.80%
Gora Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GORA od $ -0.000199 (-0.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gora Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0043 (-17.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gora Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GORA od $ -0.0042 (-16.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gora Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0062 (-22.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gora Network (GORA)?

Pogledajte Gora Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gora Network (GORA)

Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.

Gora Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gora Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GORA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gora Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gora Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gora Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gora Network (GORA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gora Network (GORA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gora Network.

Provjerite Gora Network predviđanje cijene sada!

Gora Network (GORA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gora Network (GORA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GORA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gora Network (GORA)

Tražiš kako kupiti Gora Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gora Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GORA u lokalnim valutama

1 Gora Network(GORA) u VND
552.615
1 Gora Network(GORA) u AUD
A$0.03192
1 Gora Network(GORA) u GBP
0.01533
1 Gora Network(GORA) u EUR
0.01785
1 Gora Network(GORA) u USD
$0.021
1 Gora Network(GORA) u MYR
RM0.08862
1 Gora Network(GORA) u TRY
0.86415
1 Gora Network(GORA) u JPY
¥3.087
1 Gora Network(GORA) u ARS
ARS$28.92561
1 Gora Network(GORA) u RUB
1.69176
1 Gora Network(GORA) u INR
1.84842
1 Gora Network(GORA) u IDR
Rp344.26224
1 Gora Network(GORA) u KRW
29.2887
1 Gora Network(GORA) u PHP
1.19973
1 Gora Network(GORA) u EGP
￡E.1.01913
1 Gora Network(GORA) u BRL
R$0.11403
1 Gora Network(GORA) u CAD
C$0.02877
1 Gora Network(GORA) u BDT
2.55213
1 Gora Network(GORA) u NGN
32.15919
1 Gora Network(GORA) u COP
$84.33726
1 Gora Network(GORA) u ZAR
R.0.3696
1 Gora Network(GORA) u UAH
0.87003
1 Gora Network(GORA) u VES
Bs3.066
1 Gora Network(GORA) u CLP
$20.328
1 Gora Network(GORA) u PKR
Rs5.95896
1 Gora Network(GORA) u KZT
11.32068
1 Gora Network(GORA) u THB
฿0.67809
1 Gora Network(GORA) u TWD
NT$0.64344
1 Gora Network(GORA) u AED
د.إ0.07707
1 Gora Network(GORA) u CHF
Fr0.0168
1 Gora Network(GORA) u HKD
HK$0.16359
1 Gora Network(GORA) u AMD
֏8.02746
1 Gora Network(GORA) u MAD
.د.م0.18858
1 Gora Network(GORA) u MXN
$0.39165
1 Gora Network(GORA) u SAR
ريال0.07875
1 Gora Network(GORA) u PLN
0.07644
1 Gora Network(GORA) u RON
лв0.09093
1 Gora Network(GORA) u SEK
kr0.19719
1 Gora Network(GORA) u BGN
лв0.03507
1 Gora Network(GORA) u HUF
Ft7.0896
1 Gora Network(GORA) u CZK
0.43806
1 Gora Network(GORA) u KWD
د.ك0.006405
1 Gora Network(GORA) u ILS
0.07035
1 Gora Network(GORA) u AOA
Kz19.14297
1 Gora Network(GORA) u BHD
.د.ب0.007917
1 Gora Network(GORA) u BMD
$0.021
1 Gora Network(GORA) u DKK
kr0.13377
1 Gora Network(GORA) u HNL
L0.5502
1 Gora Network(GORA) u MUR
0.9618
1 Gora Network(GORA) u NAD
$0.36939
1 Gora Network(GORA) u NOK
kr0.20979
1 Gora Network(GORA) u NZD
$0.03549
1 Gora Network(GORA) u PAB
B/.0.021
1 Gora Network(GORA) u PGK
K0.08883
1 Gora Network(GORA) u QAR
ر.ق0.07644
1 Gora Network(GORA) u RSD
дин.2.10168

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gora Network

Koliko Gora Network (GORA) vrijedi danas?
Cijena GORA uživo u USD je 0.021 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GORA u USD?
Trenutačna cijena GORA u USD je $ 0.021. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gora Network?
Tržišna kapitalizacija za GORA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GORA?
Količina u optjecaju za GORA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GORA?
GORA je postigao ATH cijenu od 6.21789607430575 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GORA?
GORA je vidio ATL cijenu od 0.019519151242983767 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GORA?
24-satni obujam trgovanja za GORA je $ 4.39K USD.
Hoće li GORA još narasti ove godine?
GORA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GORA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gora Network (GORA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

