FLOW (FLOW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4057. Tijekom protekla 24 sata, FLOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3916 i najviše cijene $ 0.4378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOW je $ 46.16255049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.2915829371670184.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOW se promijenio za +2.32% u posljednjih sat vremena, +0.52% u posljednjih 24 sata i +8.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FLOW (FLOW)
Trenutačna tržišna kapitalizacija FLOW je $ 651.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.16M. Količina u optjecaju FLOW je 1.61B, s ukupnom količinom od 1605334047.9019773. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.28M.
FLOW (FLOW) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FLOW za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.002098
+0.52%
30 dana
$ +0.0509
+14.34%
60 dana
$ +0.0701
+20.88%
90 dana
$ +0.026
+6.84%
FLOW promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FLOW od $ +0.002098 (+0.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FLOW 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0509 (+14.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FLOW 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLOW od $ +0.0701 (+20.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FLOW 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.026 (+6.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FLOW (FLOW)?
Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
FLOW dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FLOW ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FLOW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o FLOW na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FLOW učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
FLOW Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FLOW (FLOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FLOW (FLOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FLOW.
Razumijevanje tokenomike FLOW (FLOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!
