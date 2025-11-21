Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Yooldo Games (ESPORTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:18:20 (UTC+8)
Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yooldo Games (ESPORTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 86.68M
Ukupna količina:
$ 900.00M
Količina u optjecaju:
$ 231.35M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 337.21M
Povijesni maksimum:
$ 0.41805
Povijesni minimum:
$ 0.05189790997151288
Trenutna cijena:
$ 0.37468
Yooldo Games (ESPORTS) Informacije

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Službena web stranica:
https://www.yooldo.gg/
Bijela knjiga:
https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Yooldo Games (ESPORTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ESPORTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ESPORTS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ESPORTS tokena, istražite ESPORTS cijenu tokena uživo!

