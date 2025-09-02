Više o DAI

DAI Cijena(DAI)

1 DAI u USD cijena uživo:

$0.9999
+0.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DAI (DAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:45:56 (UTC+8)

DAI (DAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9994
24-satna najniža cijena
$ 1.0001
24-satna najviša cijena

$ 0.9994
$ 1.0001
$ 3.668397883943107
$ 0.8970032280541823
+0.01%

+0.01%

+0.03%

+0.03%

DAI (DAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9999. Tijekom protekla 24 sata, DAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.9994 i najviše cijene $ 1.0001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAI je $ 3.668397883943107, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8970032280541823.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAI se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DAI (DAI)

No.26

$ 5.36B
$ 9.45M
$ 5.36B
5.37B
--
5,365,382,702.664872
0.14%

$ 1
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DAI je $ 5.36B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.45M. Količina u optjecaju DAI je 5.37B, s ukupnom količinom od 5365382702.664872. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.36B.

DAI (DAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001+0.01%
30 dana$ -0.0006-0.06%
60 dana$ +0.0001+0.01%
90 dana$ +0.0004+0.04%
DAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DAI od $ +0.0001 (+0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0006 (-0.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DAI od $ +0.0001 (+0.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0004 (+0.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DAI (DAI)?

Pogledajte DAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DAI (DAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DAI (DAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DAI.

Provjerite DAI predviđanje cijene sada!

DAI (DAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DAI (DAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DAI (DAI)

Tražiš kako kupiti DAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DAI u lokalnim valutama

DAI Resurs

Za dublje razumijevanje DAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena DAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DAI

Koliko DAI (DAI) vrijedi danas?
Cijena DAI uživo u USD je 0.9999 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAI u USD?
Trenutačna cijena DAI u USD je $ 0.9999. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DAI?
Tržišna kapitalizacija za DAI je $ 5.36B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAI?
Količina u optjecaju za DAI je 5.37B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAI?
DAI je postigao ATH cijenu od 3.668397883943107 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAI?
DAI je vidio ATL cijenu od 0.8970032280541823 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAI?
24-satni obujam trgovanja za DAI je $ 9.45M USD.
Hoće li DAI još narasti ove godine?
DAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DAI (DAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

