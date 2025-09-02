00 Token (00) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01508916 24-satna najviša cijena $ 0.01554805 Najviša cijena ikada $ 0.980104 Najniža cijena $ 0.01345064 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) +0.43%

00 Token (00) cijena u stvarnom vremenu je $0.0154135. Tijekom protekla 24 sata, 00trgovalo je između najniže cijene $ 0.01508916 i najviše cijene $ 0.01554805, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 00 je $ 0.980104, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01345064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 00 se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 00 Token (00)

Tržišna kapitalizacija $ 3.59M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.41M Količina u optjecaju 232.69M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 00 Token je $ 3.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 00 je 232.69M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.41M.