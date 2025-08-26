עוד על LOLCOIN

LOLCOIN מידע על מחיר

LOLCOIN טוקניומיקה

LOLCOIN תחזית מחיר

Worlds First Memecoin סֵמֶל

Worlds First Memecoin מחיר (LOLCOIN)

לא רשום

1 LOLCOIN ל USDמחיר חי:

$0.00379573
$0.00379573
-5.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:12:03 (UTC+8)

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00306339
$ 0.00306339
24 שעות נמוך
$ 0.00440565
$ 0.00440565
גבוה 24 שעות

$ 0.00306339
$ 0.00306339

$ 0.00440565
$ 0.00440565

$ 0.00526332
$ 0.00526332

$ 0
$ 0

+1.71%

-5.36%

+25.73%

+25.73%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00379378. במהלך 24 השעות האחרונות, LOLCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00306339 לבין שיא של $ 0.00440565, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOLCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00526332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOLCOIN השתנה ב +1.71% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) מידע שוק

$ 3.78M
$ 3.78M

--
--

$ 3.78M
$ 3.78M

999.61M
999.61M

999,613,135.242424
999,613,135.242424

שווי השוק הנוכחי של Worlds First Memecoin הוא $ 3.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOLCOIN הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999613135.242424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.78M.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Worlds First Memecoinל USDהיה $ -0.000214995866655465.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorlds First Memecoin ל USDהיה . $ +0.0045228269.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWorlds First Memecoin ל USDהיה $ +0.0073315959.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Worlds First Memecoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000214995866655465-5.36%
30 ימים$ +0.0045228269+119.22%
60 ימים$ +0.0073315959+193.25%
90 ימים$ 0--

מה זהWorlds First Memecoin (LOLCOIN)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Worlds First Memecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Worlds First Memecoin (LOLCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Worlds First Memecoin (LOLCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Worlds First Memecoin.

בדוק את Worlds First Memecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

LOLCOIN למטבעות מקומיים

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Worlds First Memecoin (LOLCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOLCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

כמה שווה Worlds First Memecoin (LOLCOIN) היום?
החי LOLCOINהמחיר ב USD הוא 0.00379378 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOLCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של LOLCOIN ל USD הוא $ 0.00379378. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Worlds First Memecoin?
שווי השוק של LOLCOIN הוא $ 3.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOLCOIN?
ההיצע במחזור של LOLCOIN הוא 999.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOLCOIN?
‏‏LOLCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00526332 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOLCOIN?
LOLCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LOLCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOLCOIN הוא -- USD.
האם LOLCOIN יעלה השנה?
LOLCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOLCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.