Worlds First Memecoin (LOLCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00306339 גבוה 24 שעות $ 0.00440565 שיא כל הזמנים $ 0.00526332 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.71% שינוי מחיר (1D) -5.36% שינוי מחיר (7D) +25.73%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00379378. במהלך 24 השעות האחרונות, LOLCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00306339 לבין שיא של $ 0.00440565, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOLCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00526332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOLCOIN השתנה ב +1.71% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.78M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.78M אספקת מחזור 999.61M אספקה כוללת 999,613,135.242424

שווי השוק הנוכחי של Worlds First Memecoin הוא $ 3.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOLCOIN הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999613135.242424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.78M.