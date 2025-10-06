ATLA מחיר היום

מחיר ATLA (ATLA) בזמן אמת היום הוא $ 30.908, עם שינוי של 2.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATLA ל USD הוא $ 30.908 לכל ATLA.

ATLA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ATLA. ב‑24 השעות האחרונות, ATLA סחר בין $ 29.492 (נמוך) ל $ 31.2069 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ATLA נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו -27.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.81M.

ATLA (ATLA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.72B$ 92.72B $ 92.72B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ATLETA

שווי השוק הנוכחי של ATLA הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.81M. ההיצע במחזור של ATLA הוא --, עם היצע כולל של 3000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.72B.