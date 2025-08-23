עוד על MEY

MEY מידע על מחיר

MEY מסמך לבן

MEY אתר רשמי

MEY טוקניומיקה

MEY תחזית מחיר

MEY היסטוריה

MEY מדריך קנייה

MEYממיר מטבעות לפיאט

MEY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mey Network סֵמֶל

Mey Network מְחִיר(MEY)

1 MEY ל USDמחיר חי:

$0.02859
$0.02859$0.02859
+0.66%1D
USD
Mey Network (MEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:55:11 (UTC+8)

Mey Network (MEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02684
$ 0.02684$ 0.02684
24 שעות נמוך
$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286
גבוה 24 שעות

$ 0.02684
$ 0.02684$ 0.02684

$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286

$ 0.4906243303518219
$ 0.4906243303518219$ 0.4906243303518219

$ 0.02039484590784851
$ 0.02039484590784851$ 0.02039484590784851

+0.14%

+0.66%

+9.45%

+9.45%

Mey Network (MEY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02859. במהלך 24 השעות האחרונות, MEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02684 לבין שיא של $ 0.0286, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4906243303518219, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02039484590784851.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEY השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mey Network (MEY) מידע שוק

No.1268

$ 8.13M
$ 8.13M$ 8.13M

$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K

$ 65.76M
$ 65.76M$ 65.76M

284.31M
284.31M 284.31M

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

12.36%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Mey Network הוא $ 8.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.56K. ההיצע במחזור של MEY הוא 284.31M, עם היצע כולל של 2300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.76M.

Mey Network (MEY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mey Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0001875+0.66%
30 ימים$ +0.00274+10.59%
60 ימים$ -0.00333-10.44%
90 ימים$ -0.00254-8.16%
Mey Network שינוי מחיר היום

היום,MEY רשם שינוי של $ +0.0001875 (+0.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mey Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00274 (+10.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mey Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEY ראה שינוי של $ -0.00333 (-10.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mey Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00254 (-8.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mey Network (MEY)?

בדוק את Mey Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mey Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMEY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mey Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMey Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mey Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mey Network (MEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mey Network (MEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mey Network.

בדוק את Mey Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Mey Network (MEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mey Network (MEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mey Network (MEY)

מחפש איך לקנותMey Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mey Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEY למטבעות מקומיים

1 Mey Network(MEY) ל VND
752.34585
1 Mey Network(MEY) ל AUD
A$0.0437427
1 Mey Network(MEY) ל GBP
0.0211566
1 Mey Network(MEY) ל EUR
0.0243015
1 Mey Network(MEY) ל USD
$0.02859
1 Mey Network(MEY) ל MYR
RM0.120078
1 Mey Network(MEY) ל TRY
1.1719041
1 Mey Network(MEY) ל JPY
¥4.20273
1 Mey Network(MEY) ל ARS
ARS$38.3757852
1 Mey Network(MEY) ל RUB
2.307213
1 Mey Network(MEY) ל INR
2.5019109
1 Mey Network(MEY) ל IDR
Rp461.1289677
1 Mey Network(MEY) ל KRW
39.7080792
1 Mey Network(MEY) ל PHP
1.6190517
1 Mey Network(MEY) ל EGP
￡E.1.3871868
1 Mey Network(MEY) ל BRL
R$0.154386
1 Mey Network(MEY) ל CAD
C$0.0394542
1 Mey Network(MEY) ל BDT
3.4782594
1 Mey Network(MEY) ל NGN
43.7155395
1 Mey Network(MEY) ל COP
$114.8191554
1 Mey Network(MEY) ל ZAR
R.0.5023263
1 Mey Network(MEY) ל UAH
1.1850555
1 Mey Network(MEY) ל VES
Bs4.0026
1 Mey Network(MEY) ל CLP
$27.41781
1 Mey Network(MEY) ל PKR
Rs8.1058368
1 Mey Network(MEY) ל KZT
15.2967936
1 Mey Network(MEY) ל THB
฿0.9266019
1 Mey Network(MEY) ל TWD
NT$0.8705655
1 Mey Network(MEY) ל AED
د.إ0.1049253
1 Mey Network(MEY) ל CHF
Fr0.022872
1 Mey Network(MEY) ל HKD
HK$0.2232879
1 Mey Network(MEY) ל AMD
֏10.9453956
1 Mey Network(MEY) ל MAD
.د.م0.25731
1 Mey Network(MEY) ל MXN
$0.5303445
1 Mey Network(MEY) ל SAR
ريال0.1072125
1 Mey Network(MEY) ל PLN
0.1040676
1 Mey Network(MEY) ל RON
лв0.1235088
1 Mey Network(MEY) ל SEK
kr0.2721768
1 Mey Network(MEY) ל BGN
лв0.0477453
1 Mey Network(MEY) ל HUF
Ft9.7077345
1 Mey Network(MEY) ל CZK
0.5995323
1 Mey Network(MEY) ל KWD
د.ك0.00871995
1 Mey Network(MEY) ל ILS
0.0960624
1 Mey Network(MEY) ל AOA
Kz26.0617863
1 Mey Network(MEY) ל BHD
.د.ب0.01077843
1 Mey Network(MEY) ל BMD
$0.02859
1 Mey Network(MEY) ל DKK
kr0.1824042
1 Mey Network(MEY) ל HNL
L0.7484862
1 Mey Network(MEY) ל MUR
1.3048476
1 Mey Network(MEY) ל NAD
$0.5011827
1 Mey Network(MEY) ל NOK
kr0.2879013
1 Mey Network(MEY) ל NZD
$0.048603
1 Mey Network(MEY) ל PAB
B/.0.02859
1 Mey Network(MEY) ל PGK
K0.1206498
1 Mey Network(MEY) ל QAR
ر.ق0.1037817
1 Mey Network(MEY) ל RSD
дин.2.8624308

Mey Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mey Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMey Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mey Network

כמה שווה Mey Network (MEY) היום?
החי MEYהמחיר ב USD הוא 0.02859 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEY ל USD?
המחיר הנוכחי של MEY ל USD הוא $ 0.02859. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mey Network?
שווי השוק של MEY הוא $ 8.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEY?
ההיצע במחזור של MEY הוא 284.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEY?
‏‏MEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4906243303518219 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEY?
MEY ‏‏רשם מחירATL של 0.02039484590784851 USD.
מהו נפח המסחר של MEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEY הוא $ 24.56K USD.
האם MEY יעלה השנה?
MEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:55:11 (UTC+8)

Mey Network (MEY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MEY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MEY
MEY
USD
USD

1 MEY = 0.02859 USD

מסחרMEY

USDTMEY
$0.02859
$0.02859$0.02859
+0.66%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד