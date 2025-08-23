עוד על PYTH

Pyth Network סֵמֶל

Pyth Network מְחִיר(PYTH)

1 PYTH ל USDמחיר חי:

-4.32%1D
USD
Pyth Network (PYTH) טבלת מחירים חיה
2025-08-25 20:45:16 (UTC+8)

Pyth Network (PYTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.34%

-4.32%

-3.39%

-3.39%

Pyth Network (PYTH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1172. במהלך 24 השעות האחרונות, PYTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1153 לבין שיא של $ 0.1295, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.150148439943238, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.08123667498284516.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYTH השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -4.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pyth Network (PYTH) מידע שוק

No.101

57.49%

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Pyth Network הוא $ 673.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.14M. ההיצע במחזור של PYTH הוא 5.75B, עם היצע כולל של 9999984730.38625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17B.

Pyth Network (PYTH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pyth Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005292-4.32%
30 ימים$ -0.0126-9.71%
60 ימים$ +0.0261+28.64%
90 ימים$ -0.0199-14.52%
Pyth Network שינוי מחיר היום

היום,PYTH רשם שינוי של $ -0.005292 (-4.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pyth Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0126 (-9.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pyth Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PYTH ראה שינוי של $ +0.0261 (+28.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pyth Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0199 (-14.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pyth Network (PYTH)?

בדוק את Pyth Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pyth Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPYTH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pyth Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPyth Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pyth Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pyth Network (PYTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pyth Network (PYTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pyth Network.

בדוק את Pyth Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Pyth Network (PYTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pyth Network (PYTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PYTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pyth Network (PYTH)

מחפש איך לקנותPyth Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pyth Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PYTH למטבעות מקומיים

1 Pyth Network(PYTH) ל VND
3,084.118
1 Pyth Network(PYTH) ל AUD
A$0.180488
1 Pyth Network(PYTH) ל GBP
0.086728
1 Pyth Network(PYTH) ל EUR
0.09962
1 Pyth Network(PYTH) ל USD
$0.1172
1 Pyth Network(PYTH) ל MYR
RM0.49224
1 Pyth Network(PYTH) ל TRY
4.8052
1 Pyth Network(PYTH) ל JPY
¥17.2284
1 Pyth Network(PYTH) ל ARS
ARS$154.8212
1 Pyth Network(PYTH) ל RUB
9.474448
1 Pyth Network(PYTH) ל INR
10.26086
1 Pyth Network(PYTH) ל IDR
Rp1,890.322316
1 Pyth Network(PYTH) ל KRW
162.776736
1 Pyth Network(PYTH) ל PHP
6.638208
1 Pyth Network(PYTH) ל EGP
￡E.5.687716
1 Pyth Network(PYTH) ל BRL
R$0.636396
1 Pyth Network(PYTH) ל CAD
C$0.161736
1 Pyth Network(PYTH) ל BDT
14.258552
1 Pyth Network(PYTH) ל NGN
179.20466
1 Pyth Network(PYTH) ל COP
$470.682232
1 Pyth Network(PYTH) ל ZAR
R.2.058032
1 Pyth Network(PYTH) ל UAH
4.85794
1 Pyth Network(PYTH) ל VES
Bs16.408
1 Pyth Network(PYTH) ל CLP
$112.512
1 Pyth Network(PYTH) ל PKR
Rs33.228544
1 Pyth Network(PYTH) ל KZT
62.706688
1 Pyth Network(PYTH) ל THB
฿3.800796
1 Pyth Network(PYTH) ל TWD
NT$3.573428
1 Pyth Network(PYTH) ל AED
د.إ0.430124
1 Pyth Network(PYTH) ל CHF
Fr0.09376
1 Pyth Network(PYTH) ל HKD
HK$0.915332
1 Pyth Network(PYTH) ל AMD
֏44.868848
1 Pyth Network(PYTH) ל MAD
.د.م1.0548
1 Pyth Network(PYTH) ל MXN
$2.183436
1 Pyth Network(PYTH) ל SAR
ريال0.4395
1 Pyth Network(PYTH) ל PLN
0.426608
1 Pyth Network(PYTH) ל RON
лв0.506304
1 Pyth Network(PYTH) ל SEK
kr1.114572
1 Pyth Network(PYTH) ל BGN
лв0.195724
1 Pyth Network(PYTH) ל HUF
Ft39.83628
1 Pyth Network(PYTH) ל CZK
2.458856
1 Pyth Network(PYTH) ל KWD
د.ك0.035746
1 Pyth Network(PYTH) ל ILS
0.394964
1 Pyth Network(PYTH) ל AOA
Kz106.836004
1 Pyth Network(PYTH) ל BHD
.د.ب0.0441844
1 Pyth Network(PYTH) ל BMD
$0.1172
1 Pyth Network(PYTH) ל DKK
kr0.747736
1 Pyth Network(PYTH) ל HNL
L3.068296
1 Pyth Network(PYTH) ל MUR
5.349008
1 Pyth Network(PYTH) ל NAD
$2.054516
1 Pyth Network(PYTH) ל NOK
kr1.182548
1 Pyth Network(PYTH) ל NZD
$0.19924
1 Pyth Network(PYTH) ל PAB
B/.0.1172
1 Pyth Network(PYTH) ל PGK
K0.494584
1 Pyth Network(PYTH) ל QAR
ر.ق0.425436
1 Pyth Network(PYTH) ל RSD
дин.11.735236

Pyth Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pyth Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPyth Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pyth Network

כמה שווה Pyth Network (PYTH) היום?
החי PYTHהמחיר ב USD הוא 0.1172 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PYTH ל USD?
המחיר הנוכחי של PYTH ל USD הוא $ 0.1172. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pyth Network?
שווי השוק של PYTH הוא $ 673.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PYTH?
ההיצע במחזור של PYTH הוא 5.75B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PYTH?
‏‏PYTH השיג מחיר שיא (ATH) של 1.150148439943238 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PYTH?
PYTH ‏‏רשם מחירATL של 0.08123667498284516 USD.
מהו נפח המסחר של PYTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PYTH הוא $ 3.14M USD.
האם PYTH יעלה השנה?
PYTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PYTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
2025-08-25 20:45:16 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

