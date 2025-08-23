מה זהPyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pyth Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPYTH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pyth Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPyth Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pyth Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pyth Network (PYTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pyth Network (PYTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pyth Network.

בדוק את Pyth Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Pyth Network (PYTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pyth Network (PYTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PYTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pyth Network (PYTH)

מחפש איך לקנותPyth Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pyth Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PYTH למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Pyth Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pyth Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pyth Network כמה שווה Pyth Network (PYTH) היום? החי PYTHהמחיר ב USD הוא 0.1172 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PYTH ל USD? $ 0.1172 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PYTH ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Pyth Network? שווי השוק של PYTH הוא $ 673.90M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PYTH? ההיצע במחזור של PYTH הוא 5.75B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PYTH? ‏‏PYTH השיג מחיר שיא (ATH) של 1.150148439943238 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PYTH? PYTH ‏‏רשם מחירATL של 0.08123667498284516 USD . מהו נפח המסחר של PYTH? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PYTH הוא $ 3.14M USD . האם PYTH יעלה השנה? PYTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PYTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Pyth Network (PYTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

