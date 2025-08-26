עוד על PUNCH

PUNCH מידע על מחיר

PUNCH מסמך לבן

PUNCH אתר רשמי

PUNCH טוקניומיקה

PUNCH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ONE PUNCH CAT סֵמֶל

ONE PUNCH CAT מחיר (PUNCH)

לא רשום

1 PUNCH ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ONE PUNCH CAT (PUNCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:09:48 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00361979
$ 0.00361979$ 0.00361979

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.38%

+17.38%

ONE PUNCH CAT (PUNCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00361979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) מידע שוק

$ 33.62K
$ 33.62K$ 33.62K

--
----

$ 33.62K
$ 33.62K$ 33.62K

936.70M
936.70M 936.70M

936,703,148.86153
936,703,148.86153 936,703,148.86153

שווי השוק הנוכחי של ONE PUNCH CAT הוא $ 33.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNCH הוא 936.70M, עם היצע כולל של 936703148.86153. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.62K.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ONE PUNCH CATל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלONE PUNCH CAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלONE PUNCH CAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ONE PUNCH CATל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+8.32%
60 ימים$ 0+21.63%
90 ימים$ 0--

מה זהONE PUNCH CAT (PUNCH)

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ONE PUNCH CAT (PUNCH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ONE PUNCH CATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ONE PUNCH CAT (PUNCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ONE PUNCH CAT (PUNCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ONE PUNCH CAT.

בדוק את ONE PUNCH CAT תחזית המחיר עכשיו‏!

PUNCH למטבעות מקומיים

ONE PUNCH CAT (PUNCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ONE PUNCH CAT (PUNCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUNCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ONE PUNCH CAT (PUNCH)

כמה שווה ONE PUNCH CAT (PUNCH) היום?
החי PUNCHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUNCH ל USD?
המחיר הנוכחי של PUNCH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ONE PUNCH CAT?
שווי השוק של PUNCH הוא $ 33.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUNCH?
ההיצע במחזור של PUNCH הוא 936.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUNCH?
‏‏PUNCH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00361979 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUNCH?
PUNCH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUNCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUNCH הוא -- USD.
האם PUNCH יעלה השנה?
PUNCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUNCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:09:48 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.