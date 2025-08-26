ONE PUNCH CAT (PUNCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00361979$ 0.00361979 $ 0.00361979 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +17.38% שינוי מחיר (7D) +17.38%

ONE PUNCH CAT (PUNCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00361979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) מידע שוק

שווי שוק $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K אספקת מחזור 936.70M 936.70M 936.70M אספקה כוללת 936,703,148.86153 936,703,148.86153 936,703,148.86153

שווי השוק הנוכחי של ONE PUNCH CAT הוא $ 33.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNCH הוא 936.70M, עם היצע כולל של 936703148.86153. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.62K.