Manifesting מחיר היום

מחיר Manifesting (MANIFEST) בזמן אמת היום הוא $ 0.01196664, עם שינוי של 12.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MANIFEST ל USD הוא $ 0.01196664 לכל MANIFEST.

Manifesting כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,769,947, עם היצע במחזור של 900.00M MANIFEST. ב‑24 השעות האחרונות, MANIFEST סחר בין $ 0.00880379 (נמוך) ל $ 0.01239352 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.053044, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00499372.

ביצועים לטווח קצר, MANIFEST נע ב +4.37% בשעה האחרונה ו +29.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 867.60K.

Manifesting (MANIFEST) מידע שוק

שווי שוק $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M נפח (24 שעות) $ 867.60K$ 867.60K $ 867.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M אספקת מחזור 900.00M 900.00M 900.00M אספקה כוללת 899,998,488.611997 899,998,488.611997 899,998,488.611997

שווי השוק הנוכחי של Manifesting הוא $ 10.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 867.60K. ההיצע במחזור של MANIFEST הוא 900.00M, עם היצע כולל של 899998488.611997. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.77M.