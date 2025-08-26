BIAO on SOL (BIAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.058357 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.71% שינוי מחיר (1D) -3.58% שינוי מחיר (7D) -9.63%

BIAO on SOL (BIAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058357, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIAO השתנה ב +1.71% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIAO on SOL (BIAO) מידע שוק

שווי שוק $ 851.50K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 851.50K אספקת מחזור 999.71M אספקה כוללת 999,714,542.488764

שווי השוק הנוכחי של BIAO on SOL הוא $ 851.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIAO הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999714542.488764. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 851.50K.