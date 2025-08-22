Lisätietoja BUSY-rahakkeesta

BUSY-rahakkeen hintatiedot

BUSY-rahakkeen valkoinen paperi

BUSY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BUSY-rahakkeen tokenomiikka

BUSY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Busy-logo

Busy – hinta (BUSY)

Ei listattu

1BUSY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00034591
$0.00034591$0.00034591
-1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Busy (BUSY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:21:08 (UTC+8)

Busy (BUSY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.746078
$ 0.746078$ 0.746078

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-2.29%

-3.29%

-3.29%

Busy (BUSY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BUSY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUSY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.746078, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUSY on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -2.29% 24 tunnin aikana ja -3.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Busy (BUSY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 88.21K
$ 88.21K$ 88.21K

--
----

$ 88.21K
$ 88.21K$ 88.21K

255.00M
255.00M 255.00M

255,000,000.0
255,000,000.0 255,000,000.0

Busy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 88.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.00M ja sen kokonaistarjonta on 255000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 88.21K.

Busy (BUSY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Busy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Busy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Busy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Busy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.29%
30 päivää$ 0-4.08%
60 päivää$ 0-21.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on Busy (BUSY)

Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Busy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Busy (BUSY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Busy (BUSY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Busy-rahakkeelle.

Tarkista Busy-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUSY paikallisiin valuuttoihin

Busy (BUSY) -rahakkeen tokenomiikka

Busy (BUSY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUSY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Busy (BUSY)”

Paljonko Busy (BUSY) on arvoltaan tänään?
BUSY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUSY-USD-parin nykyinen hinta?
BUSY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Busy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUSY markkina-arvo on $ 88.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.00M USD.
Mikä oli BUSY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUSY saavutti ATH-hinnaksi 0.746078 USD.
Mikä oli BUSY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUSY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BUSY-rahakkeen treidausvolyymi?
BUSY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUSY tänä vuonna korkeammalle?
BUSY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUSY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:21:08 (UTC+8)

Busy (BUSY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.