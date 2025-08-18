Lisätietoja ORDI-rahakkeesta

ORDI-logo

ORDI – hinta (ORDI)

1ORDI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.14%1D
USD
Reaaliaikainen ORDI (ORDI) -hintakaavio
2025-08-22 01:34:10 (UTC+8)

ORDI (ORDI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.05%

-0.13%

-4.23%

-4.23%

ORDI (ORDI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 8.705. Viimeisen 24 tunnin aikana ORDI on vaihdellut alimmillaan $ 8.624 ja korkeimmillaan $ 9.135 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 96.17437583429198, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.863915241348155.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORDI on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -4.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ORDI (ORDI) -rahakkeen markkinatiedot

No.237

100.00%

BRC20

ORDI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 182.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.37M. ORDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 182.81M.

ORDI (ORDI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ORDI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0122-0.13%
30 päivää$ -2.167-19.94%
60 päivää$ +2.277+35.42%
90 päivää$ -2.231-20.41%
ORDI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ORDI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0122 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ORDI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.167 (-19.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ORDI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ORDI-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.277 (+35.42%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ORDI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.231 (-20.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ORDI (ORDI)?

Tarkista ORDI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ORDI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ORDI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ORDI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ORDI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ORDI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ORDI (ORDI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ORDI (ORDI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ORDI-rahakkeelle.

Tarkista ORDI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikka

ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORDI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ORDI (ORDI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ORDI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ORDI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ORDI paikallisiin valuuttoihin

1 ORDI(ORDI) - VND
229,072.075
1 ORDI(ORDI) - AUD
A$13.49275
1 ORDI(ORDI) - GBP
6.4417
1 ORDI(ORDI) - EUR
7.4863
1 ORDI(ORDI) - USD
$8.705
1 ORDI(ORDI) - MYR
RM36.7351
1 ORDI(ORDI) - TRY
356.29565
1 ORDI(ORDI) - JPY
¥1,288.34
1 ORDI(ORDI) - ARS
ARS$11,423.83265
1 ORDI(ORDI) - RUB
701.4489
1 ORDI(ORDI) - INR
760.1206
1 ORDI(ORDI) - IDR
Rp142,704.8952
1 ORDI(ORDI) - KRW
12,191.8748
1 ORDI(ORDI) - PHP
497.5778
1 ORDI(ORDI) - EGP
￡E.422.10545
1 ORDI(ORDI) - BRL
R$47.61635
1 ORDI(ORDI) - CAD
C$12.0129
1 ORDI(ORDI) - BDT
1,058.7021
1 ORDI(ORDI) - NGN
13,371.66345
1 ORDI(ORDI) - COP
$35,100.73625
1 ORDI(ORDI) - ZAR
R.154.33965
1 ORDI(ORDI) - UAH
358.4719
1 ORDI(ORDI) - VES
Bs1,192.585
1 ORDI(ORDI) - CLP
$8,443.85
1 ORDI(ORDI) - PKR
Rs2,454.1136
1 ORDI(ORDI) - KZT
4,677.5447
1 ORDI(ORDI) - THB
฿284.3053
1 ORDI(ORDI) - TWD
NT$265.41545
1 ORDI(ORDI) - AED
د.إ31.94735
1 ORDI(ORDI) - CHF
Fr6.964
1 ORDI(ORDI) - HKD
HK$67.98605
1 ORDI(ORDI) - AMD
֏3,331.4035
1 ORDI(ORDI) - MAD
.د.م78.43205
1 ORDI(ORDI) - MXN
$163.3058
1 ORDI(ORDI) - SAR
ريال32.64375
1 ORDI(ORDI) - PLN
31.8603
1 ORDI(ORDI) - RON
лв37.86675
1 ORDI(ORDI) - SEK
kr83.7421
1 ORDI(ORDI) - BGN
лв14.6244
1 ORDI(ORDI) - HUF
Ft2,970.92945
1 ORDI(ORDI) - CZK
184.11075
1 ORDI(ORDI) - KWD
د.ك2.655025
1 ORDI(ORDI) - ILS
29.68405
1 ORDI(ORDI) - AOA
Kz7,978.91595
1 ORDI(ORDI) - BHD
.د.ب3.281785
1 ORDI(ORDI) - BMD
$8.705
1 ORDI(ORDI) - DKK
kr55.8861
1 ORDI(ORDI) - HNL
L228.85445
1 ORDI(ORDI) - MUR
398.07965
1 ORDI(ORDI) - NAD
$153.81735
1 ORDI(ORDI) - NOK
kr88.6169
1 ORDI(ORDI) - NZD
$14.88555
1 ORDI(ORDI) - PAB
B/.8.705
1 ORDI(ORDI) - PGK
K36.0387
1 ORDI(ORDI) - QAR
ر.ق31.6862
1 ORDI(ORDI) - RSD
дин.878.24745

ORDI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ORDI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ORDI”

Paljonko ORDI (ORDI) on arvoltaan tänään?
ORDI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 8.705 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORDI-USD-parin nykyinen hinta?
ORDI -USD-parin nykyinen hinta on $ 8.705. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ORDI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORDI markkina-arvo on $ 182.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli ORDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORDI saavutti ATH-hinnaksi 96.17437583429198 USD.
Mikä oli ORDI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORDI-rahakkeen ATL-hinta oli 2.863915241348155 USD.
Mikä on ORDI-rahakkeen treidausvolyymi?
ORDI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.37M USD.
Nouseeko ORDI tänä vuonna korkeammalle?
ORDI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORDI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:34:10 (UTC+8)

ORDI (ORDI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ORDI-USD-laskin

Summa

ORDI
ORDI
USD
USD

1 ORDI = 8.705 USD

Treidaa ORDI-rahaketta

ORDIUSDT
-0.16%

