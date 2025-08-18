Lisätietoja AZERO-rahakkeesta

Aleph Zero-logo

Aleph Zero – hinta (AZERO)

1AZERO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0219
$0.0219$0.0219
-1.17%1D
USD
Reaaliaikainen Aleph Zero (AZERO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:45:48 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02119
$ 0.02119$ 0.02119
24 h:n matalin
$ 0.02276
$ 0.02276$ 0.02276
24 h:n korkein

$ 0.02119
$ 0.02119$ 0.02119

$ 0.02276
$ 0.02276$ 0.02276

$ 3.0914521459781383
$ 3.0914521459781383$ 3.0914521459781383

$ 0.017382502005260283
$ 0.017382502005260283$ 0.017382502005260283

-0.46%

-1.17%

-2.15%

-2.15%

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02191. Viimeisen 24 tunnin aikana AZERO on vaihdellut alimmillaan $ 0.02119 ja korkeimmillaan $ 0.02276 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AZERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.0914521459781383, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017382502005260283.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AZERO on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -1.17% 24 tunnin aikana ja -2.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1351

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

$ 77.48K
$ 77.48K$ 77.48K

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

Aleph Zero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.48K. AZERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 266.78M ja sen kokonaistarjonta on 336231180. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.37M.

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aleph Zero-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002593-1.17%
30 päivää$ -0.00543-19.87%
60 päivää$ -0.00682-23.74%
90 päivää$ -0.03266-59.85%
Aleph Zero-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AZERO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002593 (-1.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aleph Zero 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00543 (-19.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aleph Zero-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AZERO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00682 (-23.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aleph Zero-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03266 (-59.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aleph Zero (AZERO)?

Tarkista Aleph Zero-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aleph Zero-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AZERO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aleph Zero-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aleph Zero-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aleph Zero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aleph Zero (AZERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aleph Zero (AZERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aleph Zero-rahakkeelle.

Tarkista Aleph Zero-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tokenomiikka

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AZERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aleph Zero (AZERO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aleph Zero:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aleph Zero MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AZERO paikallisiin valuuttoihin

Aleph Zero-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aleph Zero toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Aleph Zero-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aleph Zero”

Paljonko Aleph Zero (AZERO) on arvoltaan tänään?
AZERO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02191 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AZERO-USD-parin nykyinen hinta?
AZERO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02191. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aleph Zero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AZERO markkina-arvo on $ 5.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AZERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AZERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 266.78M USD.
Mikä oli AZERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AZERO saavutti ATH-hinnaksi 3.0914521459781383 USD.
Mikä oli AZERO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AZERO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.017382502005260283 USD.
Mikä on AZERO-rahakkeen treidausvolyymi?
AZERO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.48K USD.
Nouseeko AZERO tänä vuonna korkeammalle?
AZERO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AZERO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:45:48 (UTC+8)

1 AZERO = 0.02191 USD

