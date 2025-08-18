Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02191. Viimeisen 24 tunnin aikana AZERO on vaihdellut alimmillaan $ 0.02119 ja korkeimmillaan $ 0.02276 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AZERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.0914521459781383, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017382502005260283.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AZERO on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -1.17% 24 tunnin aikana ja -2.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen markkinatiedot
Aleph Zero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.48K. AZERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 266.78M ja sen kokonaistarjonta on 336231180. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.37M.
Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aleph Zero-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002593
-1.17%
30 päivää
$ -0.00543
-19.87%
60 päivää
$ -0.00682
-23.74%
90 päivää
$ -0.03266
-59.85%
Aleph Zero-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AZERO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002593 (-1.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Aleph Zero 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00543 (-19.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Aleph Zero-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AZERO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00682 (-23.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Aleph Zero-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03266 (-59.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aleph Zero (AZERO)?
Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.
Aleph Zero-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Aleph Zero (AZERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aleph Zero (AZERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aleph Zero-rahakkeelle.
Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AZERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.