Striker LeagueMBS چیست

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn. LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that's easy to learn yet hard to master. Play in Three Modes: 1. Player vs Environment: Training mode played against the computer 2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users 3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

پیش‌ بینی قیمت Striker League (USD)

ارزش Striker League (MBS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Striker League (MBS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Striker League را بررسی کنید.

MBS به ارزهای محلی

توکنومیکس Striker League (MBS)

درک، توکنومیکس Striker League (MBS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MBS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Striker League (MBS) امروز Striker League (MBS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MBS به واحد USD برابر است با 0.00125693 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MBS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00125693 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MBS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Striker League چقدر است؟ ارزش بازار MBS برابر است با $ 786.13K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MBS چقدر است؟ عرضه در گردش MBS برابر است با 625.44M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MBS چقدر بوده است؟ MBS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.58 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MBS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MBS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00118621 USD رسید. حجم معاملات MBS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MBS برابر است با -- USD . آیا MBS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MBS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MBS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Striker League (MBS)