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برترین توکن‌ های اکوسیستم Virtuals Protocol بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Virtuals Protocol را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05128
+0.08%
+0.59%
-3.43%
$ 1.20B
$ 1.11M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5616
-0.11%
+1.02%
+0.82%
$ 370.12M
$ 241.85K
3
OP
OP
OP
$ 0.08548
+0.18%
-0.50%
-2.77%
$ 184.41M
$ 496.11K
4
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17822
+0.12%
+8.03%
+58.24%
$ 178.49M
$ 1.84M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01428
+0.50%
-13.19%
+3.76%
$ 31.43M
$ 36.23M
6
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04347
+0.65%
+2.21%
+3.95%
$ 30.80M
$ 1.71M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.08
+0.20%
+1.91%
+8.57%
$ 24.57M
$ 1.53M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01786
-0.33%
+1.76%
-10.81%
$ 17.89M
$ 3.58M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.511
-1.18%
-5.08%
+0.25%
$ 12.70M
$ 40.36K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1735
+0.93%
+1.22%
+14.55%
$ 7.49M
$ 394.64K
11
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00879634
+0.31%
+0.00%
-3.92%
$ 5.28M
$ 708.85K
12
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003031
-0.13%
+0.10%
-5.81%
$ 5.25M
$ 5.06M
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007682
-0.60%
+0.45%
-8.46%
$ 3.81M
$ 7.02M
14
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00334895
0.00%
--
-6.02%
$ 1.84M
$ 3.92K
15
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009573
-0.48%
-2.19%
-4.30%
$ 1.66M
$ 5,708.22T
16
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00165707
-0.21%
+0.02%
-7.16%
$ 1.50M
$ 2.71K
17
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00146069
0.00%
+0.00%
-0.08%
$ 1.46M
$ 1.29
18
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.00145566
-0.03%
-0.01%
+5.32%
$ 1.44M
$ 1.45K
19
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00130753
-0.66%
-0.01%
-0.39%
$ 1.25M
$ 3.95K
20
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00125306
-0.18%
--
+0.69%
$ 1.20M
$ 60.78
21
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00110215
-0.03%
-0.01%
+10.07%
$ 1.10M
$ 9.33K
22
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00101353
+0.31%
+0.17%
+8.66%
$ 1.01M
$ 4.94K
23
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00100468
+0.96%
+0.11%
-17.56%
$ 1.00M
$ 6.21K
24
Vader
Vader
VADER
$ 0.00088022
-0.05%
-0.00%
-7.02%
$ 877.35K
$ 391.90
25
NODE
NODE
NODE
$ 0.005881
0.00%
-0.14%
-0.22%
$ 782.74K
$ 10.39M
26
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00072071
-1.86%
-0.23%
-29.89%
$ 720.60K
$ 44.25K
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00063016
-0.21%
+0.00%
-0.04%
$ 630.14K
$ 3.38
28
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00073612
-0.03%
-0.01%
-2.57%
$ 568.36K
$ 365.86K
29
BLEEEP by Virtuals
BLEEEP by Virtuals
BLEP
$ 0.00079659
+0.21%
+0.06%
-22.88%
$ 552.17K
$ 92.52K
30
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
-3.38%
-10.61%
$ 529.42K
$ 950.87K
31
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00049886
-0.20%
+0.12%
+48.44%
$ 498.86K
$ 15.53K
32
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00042199
+2.07%
+0.06%
+5.27%
$ 422.00K
$ 4.89K
33
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00086985
-0.21%
-0.13%
-16.30%
$ 402.59K
$ 12.34K
34
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00049912
-0.21%
+0.05%
+18.21%
$ 374.33K
$ 4.94K
35
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.00037345
+0.11%
-0.11%
+30.64%
$ 371.25K
$ 19.18K
36
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.00188582
-0.05%
+0.00%
+8.59%
$ 365.24K
$ 1.20K
37
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.000342
-0.20%
+0.01%
-4.69%
$ 339.61K
$ 645.40
38
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00038912
-0.10%
+0.02%
-7.61%
$ 319.12K
$ 474.19
39
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00029954
0.00%
--
+4.62%
$ 299.54K
$ 5.68
40
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00029159
-0.20%
0.00%
-2.59%
$ 291.59K
$ 88.64
41
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00064684
-0.04%
-0.00%
-6.95%
$ 276.24K
$ 335.84
42
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027738
-0.04%
+0.00%
+0.61%
$ 268.20K
$ 12.89
43
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00025453
0.00%
--
-3.61%
$ 254.47K
$ 12.59
44
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.00024639
-0.20%
+0.00%
-5.97%
$ 246.39K
$ 8.92
45
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00059659
-0.20%
-0.01%
-8.34%
$ 238.64K
$ 2.73K
46
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00022251
-0.05%
+0.00%
-0.30%
$ 222.51K
$ 8.45
47
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.00021163
0.00%
--
-7.27%
$ 211.58K
$ 10.45
48
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0.00020241
-0.05%
-0.08%
-21.70%
$ 202.41K
$ 2.01K
49
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.00029444
-0.06%
-0.03%
-8.40%
$ 199.53K
$ 1.18K
50
BYTE by Virtuals
BYTE by Virtuals
BYTE
$ 0.00018563
0.00%
--
+1.17%
$ 185.63K
$ 1.53

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Virtuals Protocol چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Virtuals Protocol به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 209 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.10B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Virtuals Protocol چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Virtuals Protocol که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SPARKLE با ثبت تغییر قیمتی 10.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Virtuals Protocol در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 209 توکن از دسته اکوسیستم Virtuals Protocol را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Virtuals Protocol می‌توان به SKY, VIRTUAL, OP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Virtuals Protocol چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Virtuals Protocol در حال حاضر حدود $2.10B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Virtuals Protocol، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.