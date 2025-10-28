قیمت لحظه‌ ای Freya Protocol امروز برابر است با 0.01122424 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FREYA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FREYA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Freya Protocol امروز برابر است با 0.01122424 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FREYA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FREYA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Freya Protocol

قیمت Freya Protocol (FREYA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FREYA به USD:

$0.01125262
$0.01125262$0.01125262
-20.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Freya Protocol (FREYA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:01:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Freya Protocol (FREYA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01107942
$ 0.01107942$ 0.01107942
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01447284
$ 0.01447284$ 0.01447284
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01107942
$ 0.01107942$ 0.01107942

$ 0.01447284
$ 0.01447284$ 0.01447284

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

$ 0.00004021
$ 0.00004021$ 0.00004021

+0.16%

-20.75%

-36.61%

-36.61%

قیمت لحظه‌ ای Freya Protocol (FREYA) برابر است با $0.01122424. در 24 ساعت گذشته، FREYA در بازه قیمتی حداقل $ 0.01107942 تا حداکثر $ 0.01447284 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FREYA برابر با $ 0.04563979 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00004021 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FREYA در یک ساعت گذشته +0.16%، در 24 ساعت گذشته -20.75% و در 7 روز گذشته -36.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Freya Protocol (FREYA)

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

--
----

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

500.31M
500.31M 500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

ارزش بازار فعلی Freya Protocol برابر است با $ 5.62M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FREYA برابر است با 500.31M، و عرضه کل آن 548599973.8588991 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.16M است.

تاریخچه قیمت Freya Protocol (FREYA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Freya Protocol به USD به میزان $ -0.00294011718715323 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Freya Protocol به USD به میزان $ -0.0014516635 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Freya Protocol به USD به میزان $ +0.0023113695 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Freya Protocol به USD به میزان $ +0.0022046267047076 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00294011718715323-20.75%
30 روز$ -0.0014516635-12.93%
60 روز$ +0.0023113695+20.59%
90 روز$ +0.0022046267047076+24.44%

Freya ProtocolFREYA چیست

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Freya Protocol (USD)

ارزش Freya Protocol (FREYA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Freya Protocol (FREYA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Freya Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Freya Protocol را بررسی کنید!

FREYA به ارزهای محلی

توکنومیکس Freya Protocol (FREYA)

درک، توکنومیکس Freya Protocol (FREYA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FREYA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Freya Protocol (FREYA)

امروز Freya Protocol (FREYA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FREYA به واحد USD برابر است با 0.01122424 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FREYA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FREYA نسبت به USD برابر است با $ 0.01122424. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Freya Protocol چقدر است؟
ارزش بازار FREYA برابر است با $ 5.62M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FREYA چقدر است؟
عرضه در گردش FREYA برابر است با 500.31M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FREYA چقدر بوده است؟
FREYA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04563979 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FREYA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FREYA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004021 USD رسید.
حجم معاملات FREYA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FREYA برابر است با -- USD.
آیا FREYA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FREYA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FREYA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:01:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Freya Protocol (FREYA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

