Freya ProtocolFREYA چیست

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required. Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Freya Protocol (USD)

ارزش Freya Protocol (FREYA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Freya Protocol (FREYA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Freya Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Freya Protocol را بررسی کنید!

FREYA به ارزهای محلی

توکنومیکس Freya Protocol (FREYA)

درک، توکنومیکس Freya Protocol (FREYA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FREYA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Freya Protocol (FREYA) امروز Freya Protocol (FREYA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FREYA به واحد USD برابر است با 0.01122424 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FREYA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01122424 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FREYA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Freya Protocol چقدر است؟ ارزش بازار FREYA برابر است با $ 5.62M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FREYA چقدر است؟ عرضه در گردش FREYA برابر است با 500.31M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FREYA چقدر بوده است؟ FREYA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04563979 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FREYA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FREYA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004021 USD رسید. حجم معاملات FREYA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FREYA برابر است با -- USD . آیا FREYA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FREYA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FREYA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Freya Protocol (FREYA)