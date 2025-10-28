Fyni AI by VirtualsFYNI چیست

Meet Fyni — the first-ever Hyper Personalized Financial AI Agent with a complete view of user portfolios across CeFi and DeFi Powered by KryptosConnect, Fyni taps into 5000+ integrations spanning exchanges, wallets, and on/off-chain protocols, giving it the richest financial context of any AI agent

منبع Fyni AI by Virtuals (FYNI) وب سایت رسمی

توکنومیکس Fyni AI by Virtuals (FYNI)

درک، توکنومیکس Fyni AI by Virtuals (FYNI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FYNI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fyni AI by Virtuals (FYNI) امروز Fyni AI by Virtuals (FYNI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FYNI به واحد USD برابر است با 0.00115306 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FYNI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00115306 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FYNI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Fyni AI by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار FYNI برابر است با $ 1.15M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FYNI چقدر است؟ عرضه در گردش FYNI برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FYNI چقدر بوده است؟ FYNI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00465516 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FYNI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FYNI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FYNI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FYNI برابر است با -- USD . آیا FYNI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FYNI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FYNI مراجعه کنید.

