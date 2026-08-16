قیمت امروز PEAK

قیمت لحظه‌ ای PEAK (PEAK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEAK به USD برابر با $ 0 برای هر PEAK می‌ باشد.

توکن PEAK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 374,583 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 750.00M PEAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEAK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00152593 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEAK طی یک ساعت گذشته به میزان +1.14% و در هفت روز اخیر به میزان +51.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.92K رسیده است.

اطلاعات بازار PEAK (PEAK)

ارزش بازار $ 374.58K$ 374.58K $ 374.58K حجم (24 ساعته) $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 499.44K$ 499.44K $ 499.44K سرمایه در گردش 750.00M 750.00M 750.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PEAK برابر است با $ 374.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.92K. عرضه در گردش PEAK برابر است با 750.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 499.44K است.