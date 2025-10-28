Axelrod by VirtualsAXR چیست

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow. Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Axelrod by Virtuals (AXR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Axelrod by Virtuals (USD)

ارزش Axelrod by Virtuals (AXR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Axelrod by Virtuals (AXR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Axelrod by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Axelrod by Virtuals را بررسی کنید!

AXR به ارزهای محلی

توکنومیکس Axelrod by Virtuals (AXR)

درک، توکنومیکس Axelrod by Virtuals (AXR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AXR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Axelrod by Virtuals (AXR) امروز Axelrod by Virtuals (AXR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AXR به واحد USD برابر است با 0.0082817 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AXR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0082817 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AXR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Axelrod by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار AXR برابر است با $ 5.17M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AXR چقدر است؟ عرضه در گردش AXR برابر است با 642.14M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AXR چقدر بوده است؟ AXR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04937155 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AXR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AXR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00163668 USD رسید. حجم معاملات AXR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AXR برابر است با -- USD . آیا AXR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AXR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AXR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Axelrod by Virtuals (AXR)