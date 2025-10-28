قیمت لحظه‌ ای Axelrod by Virtuals امروز برابر است با 0.0082817 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AXR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AXR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Axelrod by Virtuals امروز برابر است با 0.0082817 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AXR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AXR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Axelrod by Virtuals

قیمت Axelrod by Virtuals (AXR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 AXR به USD:

$0.0082817
-13.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Axelrod by Virtuals (AXR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:54:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Axelrod by Virtuals (AXR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00750025
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00964752
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00750025
$ 0.00964752
$ 0.04937155
$ 0.00163668
+6.59%

-13.58%

+124.27%

+124.27%

قیمت لحظه‌ ای Axelrod by Virtuals (AXR) برابر است با $0.0082817. در 24 ساعت گذشته، AXR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00750025 تا حداکثر $ 0.00964752 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AXR برابر با $ 0.04937155 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00163668 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AXR در یک ساعت گذشته +6.59%، در 24 ساعت گذشته -13.58% و در 7 روز گذشته +124.27% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Axelrod by Virtuals (AXR)

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

--
----

$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M

642.14M
642.14M 642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Axelrod by Virtuals برابر است با $ 5.17M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AXR برابر است با 642.14M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.05M است.

تاریخچه قیمت Axelrod by Virtuals (AXR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Axelrod by Virtuals به USD به میزان $ -0.001302376609592571 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Axelrod by Virtuals به USD به میزان $ +0.0034987623 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Axelrod by Virtuals به USD به میزان $ -0.0038965423 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Axelrod by Virtuals به USD به میزان $ -0.01283882952670067 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001302376609592571-13.58%
30 روز$ +0.0034987623+42.25%
60 روز$ -0.0038965423-47.05%
90 روز$ -0.01283882952670067-60.78%

Axelrod by VirtualsAXR چیست

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Axelrod by Virtuals (AXR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Axelrod by Virtuals (USD)

ارزش Axelrod by Virtuals (AXR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Axelrod by Virtuals (AXR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Axelrod by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Axelrod by Virtuals را بررسی کنید!

AXR به ارزهای محلی

توکنومیکس Axelrod by Virtuals (AXR)

درک، توکنومیکس Axelrod by Virtuals (AXR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AXR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Axelrod by Virtuals (AXR)

امروز Axelrod by Virtuals (AXR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AXR به واحد USD برابر است با 0.0082817 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AXR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AXR نسبت به USD برابر است با $ 0.0082817. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Axelrod by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار AXR برابر است با $ 5.17M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AXR چقدر است؟
عرضه در گردش AXR برابر است با 642.14M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AXR چقدر بوده است؟
AXR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04937155 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AXR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AXR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00163668 USD رسید.
حجم معاملات AXR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AXR برابر است با -- USD.
آیا AXR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AXR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AXR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:54:55 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

