قیمت امروز ArAIstotle

قیمت لحظه‌ ای ArAIstotle (FACY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FACY به USD برابر با $ 0 برای هر FACY می‌ باشد.

توکن ArAIstotle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 582,958 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 772.19M FACY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FACY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.082839 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FACY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -2.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 373.18K رسیده است.

اطلاعات بازار ArAIstotle (FACY)

ارزش بازار $ 582.96K$ 582.96K $ 582.96K حجم (24 ساعته) $ 373.18K$ 373.18K $ 373.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 754.94K$ 754.94K $ 754.94K سرمایه در گردش 772.19M 772.19M 772.19M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ArAIstotle برابر است با $ 582.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 373.18K. عرضه در گردش FACY برابر است با 772.19M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 754.94K است.