قیمت امروز VANTIS by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای VANTIS by Virtuals (VANTIS) در حال حاضر برابر با $ 0.00184814 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VANTIS به USD برابر با $ 0.00184814 برای هر VANTIS می‌ باشد.

توکن VANTIS by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 357,955 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 193.68M VANTIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VANTIS در بازه‌ ای بین $ 0.00185271 (حداقل) و $ 0.00190516 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00232995 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VANTIS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.56% و در هفت روز اخیر به میزان -7.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.15K رسیده است.

اطلاعات بازار VANTIS by Virtuals (VANTIS)

ارزش بازار $ 357.96K$ 357.96K $ 357.96K حجم (24 ساعته) $ 1.15K$ 1.15K $ 1.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M سرمایه در گردش 193.68M 193.68M 193.68M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی VANTIS by Virtuals برابر است با $ 357.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.15K. عرضه در گردش VANTIS برابر است با 193.68M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.85M است.