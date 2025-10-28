قیمت لحظه‌ ای Yunai by Virtuals امروز برابر است با 0.00369001 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YUNAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YUNAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Yunai by Virtuals امروز برابر است با 0.00369001 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YUNAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YUNAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Yunai by Virtuals (YUNAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 YUNAI به USD:

$0.00369001
-7.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Yunai by Virtuals (YUNAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:21:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Yunai by Virtuals (YUNAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00339846
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00407475
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00339846
$ 0.00407475
$ 0.00559535
$ 0.00164325
+4.10%

-7.52%

+58.55%

+58.55%

قیمت لحظه‌ ای Yunai by Virtuals (YUNAI) برابر است با $0.00369001. در 24 ساعت گذشته، YUNAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00339846 تا حداکثر $ 0.00407475 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YUNAI برابر با $ 0.00559535 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00164325 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YUNAI در یک ساعت گذشته +4.10%، در 24 ساعت گذشته -7.52% و در 7 روز گذشته +58.55% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Yunai by Virtuals (YUNAI)

$ 3.69M
--
$ 3.69M
1.00B
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Yunai by Virtuals برابر است با $ 3.69M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YUNAI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.69M است.

تاریخچه قیمت Yunai by Virtuals (YUNAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Yunai by Virtuals به USD به میزان $ -0.000300426542559035 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yunai by Virtuals به USD به میزان $ +0.0018499038 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yunai by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yunai by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000300426542559035-7.52%
30 روز$ +0.0018499038+50.13%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Yunai by VirtualsYUNAI چیست

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Yunai by Virtuals (YUNAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Yunai by Virtuals (USD)

ارزش Yunai by Virtuals (YUNAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yunai by Virtuals (YUNAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yunai by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yunai by Virtuals را بررسی کنید!

YUNAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Yunai by Virtuals (YUNAI)

درک، توکنومیکس Yunai by Virtuals (YUNAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YUNAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yunai by Virtuals (YUNAI)

امروز Yunai by Virtuals (YUNAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YUNAI به واحد USD برابر است با 0.00369001 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YUNAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YUNAI نسبت به USD برابر است با $ 0.00369001. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Yunai by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار YUNAI برابر است با $ 3.69M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YUNAI چقدر است؟
عرضه در گردش YUNAI برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YUNAI چقدر بوده است؟
YUNAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00559535 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YUNAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YUNAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00164325 USD رسید.
حجم معاملات YUNAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YUNAI برابر است با -- USD.
آیا YUNAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YUNAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YUNAI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Yunai by Virtuals (YUNAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

