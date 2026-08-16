قیمت امروز ReplyCorp

قیمت لحظه‌ ای ReplyCorp (REPLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REPLY به USD برابر با $ 0 برای هر REPLY می‌ باشد.

توکن ReplyCorp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 399,217 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 462.86M REPLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REPLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0163653 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REPLY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -20.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.17K رسیده است.

اطلاعات بازار ReplyCorp (REPLY)

ارزش بازار $ 399.22K$ 399.22K $ 399.22K حجم (24 ساعته) $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 862.51K$ 862.51K $ 862.51K سرمایه در گردش 462.86M 462.86M 462.86M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ReplyCorp برابر است با $ 399.22K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.17K. عرضه در گردش REPLY برابر است با 462.86M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 862.51K است.