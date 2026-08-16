قیمت امروز GRID by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای GRID by Virtuals (GRID) در حال حاضر برابر با $ 0.0010943 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRID به USD برابر با $ 0.0010943 برای هر GRID می‌ باشد.

توکن GRID by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,094,159 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GRID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRID در بازه‌ ای بین $ 0.00105967 (حداقل) و $ 0.00116403 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00159095 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRID طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +3.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.04K رسیده است.

اطلاعات بازار GRID by Virtuals (GRID)

ارزش بازار $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M حجم (24 ساعته) $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GRID by Virtuals برابر است با $ 1.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.04K. عرضه در گردش GRID برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.09M است.