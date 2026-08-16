قیمت امروز MONVERA by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای MONVERA by Virtuals (MONVERA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MONVERA به USD برابر با $ 0 برای هر MONVERA می‌ باشد.

توکن MONVERA by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 243,221 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MONVERA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MONVERA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MONVERA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.81% و در هفت روز اخیر به میزان -12.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.81 رسیده است.

اطلاعات بازار MONVERA by Virtuals (MONVERA)

ارزش بازار $ 243.22K$ 243.22K $ 243.22K حجم (24 ساعته) $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 243.22K$ 243.22K $ 243.22K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MONVERA by Virtuals برابر است با $ 243.22K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.81. عرضه در گردش MONVERA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 243.22K است.