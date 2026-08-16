قیمت امروز Humanoid Network by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Humanoid Network by Virtuals (HAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HAN به USD برابر با $ 0 برای هر HAN می‌ باشد.

توکن Humanoid Network by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 196,192 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B HAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01030078 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HAN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -26.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.97K رسیده است.

اطلاعات بازار Humanoid Network by Virtuals (HAN)

ارزش بازار $ 196.19K$ 196.19K $ 196.19K حجم (24 ساعته) $ 1.97K$ 1.97K $ 1.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 196.19K$ 196.19K $ 196.19K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Humanoid Network by Virtuals برابر است با $ 196.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.97K. عرضه در گردش HAN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 196.19K است.