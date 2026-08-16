قیمت امروز MYRAD

قیمت لحظه‌ ای MYRAD (MYRAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MYRAD به USD برابر با $ 0 برای هر MYRAD می‌ باشد.

توکن MYRAD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 376,454 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MYRAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MYRAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0014909 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MYRAD طی یک ساعت گذشته به میزان -5.55% و در هفت روز اخیر به میزان -26.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.13K رسیده است.

اطلاعات بازار MYRAD (MYRAD)

ارزش بازار $ 376.45K$ 376.45K $ 376.45K حجم (24 ساعته) $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 376.45K$ 376.45K $ 376.45K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MYRAD برابر است با $ 376.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.13K. عرضه در گردش MYRAD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 376.45K است.