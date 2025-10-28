Waveform by VirtualsWAVE چیست

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes. Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

توکنومیکس Waveform by Virtuals (WAVE)

درک، توکنومیکس Waveform by Virtuals (WAVE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAVE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Waveform by Virtuals (WAVE) امروز Waveform by Virtuals (WAVE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAVE به واحد USD برابر است با 0.00676576 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAVE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00676576 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAVE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Waveform by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار WAVE برابر است با $ 6.75M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAVE چقدر است؟ عرضه در گردش WAVE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAVE چقدر بوده است؟ WAVE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01712062 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAVE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAVE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00486369 USD رسید. حجم معاملات WAVE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAVE برابر است با -- USD . آیا WAVE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAVE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAVE مراجعه کنید.

