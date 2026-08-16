قیمت امروز Instaclaw

قیمت لحظه‌ ای Instaclaw (INSTACLAW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INSTACLAW به USD برابر با $ 0 برای هر INSTACLAW می‌ باشد.

توکن Instaclaw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 274,773 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 427.06M INSTACLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INSTACLAW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00262314 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INSTACLAW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.32% و در هفت روز اخیر به میزان -10.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 373.47 رسیده است.

اطلاعات بازار Instaclaw (INSTACLAW)

ارزش بازار $ 274.77K$ 274.77K $ 274.77K حجم (24 ساعته) $ 373.47$ 373.47 $ 373.47 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 643.40K$ 643.40K $ 643.40K سرمایه در گردش 427.06M 427.06M 427.06M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Instaclaw برابر است با $ 274.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 373.47. عرضه در گردش INSTACLAW برابر است با 427.06M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 643.40K است.