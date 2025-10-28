VPayVPAY چیست

VPay is the first AI-powered OmniBank purpose-built for Web3-native finance, combining traditional banking features like USD accounts and card issuance with intelligent automation and tokenized utility via the Virtuals Protocol. At its core is AVA (Applied Value Agent), an AI assistant that learns user behavior in real time to deliver personalized insights, track spending, find discounts, and set smart alerts. VPay is the first AI-powered OmniBank purpose-built for Web3-native finance, combining traditional banking features like USD accounts and card issuance with intelligent automation and tokenized utility via the Virtuals Protocol. At its core is AVA (Applied Value Agent), an AI assistant that learns user behavior in real time to deliver personalized insights, track spending, find discounts, and set smart alerts.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع VPay (VPAY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت VPay (USD)

ارزش VPay (VPAY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VPay (VPAY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VPay را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VPay را بررسی کنید!

VPAY به ارزهای محلی

توکنومیکس VPay (VPAY)

درک، توکنومیکس VPay (VPAY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VPAY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VPay (VPAY) امروز VPay (VPAY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VPAY به واحد USD برابر است با 0.01406415 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VPAY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01406415 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VPAY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VPay چقدر است؟ ارزش بازار VPAY برابر است با $ 14.01M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VPAY چقدر است؟ عرضه در گردش VPAY برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VPAY چقدر بوده است؟ VPAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01512447 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VPAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VPAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VPAY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VPAY برابر است با -- USD . آیا VPAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VPAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VPAY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VPay (VPAY)