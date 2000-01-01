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برترین توکن‌ های اکوسیستم Ronin بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Ronin را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.549
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.94
0.00%
+0.00%
-1.65%
$ 703.46M
$ 878.14K
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8726
-0.09%
-1.40%
-3.32%
$ 151.30M
$ 64.32K
5
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005293
+0.26%
-2.68%
-4.63%
$ 19.25M
$ 106.09M
6
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08388
+0.02%
-0.46%
-12.37%
$ 17.59M
$ 3.23M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004842
-0.23%
+3.74%
+3.15%
$ 16.42M
$ 18.61M
8
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.908
+0.46%
+3.21%
+5.53%
$ 15.61M
$ 18.44K
9
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02004
-0.20%
-0.84%
+0.40%
$ 15.29M
$ 2.77M
10
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001723
-0.06%
+0.52%
-4.04%
$ 13.89M
$ 31.73M
11
Wrapped Ronin
Wrapped Ronin
WRON
$ 0.04992354
+0.26%
+0.03%
-5.89%
$ 3.30M
$ 320.20K
12
RONKE
RONKE
RONKE
$ 0.00042005
+0.46%
-0.05%
-13.52%
$ 420.01K
$ 1.84K
13
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
14
Cute Asian Girl
Cute Asian Girl
CAG
$ 0.00014962
+0.58%
+0.04%
-15.63%
$ 149.66K
$ 11.24
15
Jaihoz by Virtuals
Jaihoz by Virtuals
JAIHOZ
$ 9.317E-5
-0.10%
-0.30%
-0.38%
$ 93.15K
--
16
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00019417
+0.51%
--
-5.38%
$ 44.79K
$ 1.17
17
Liquid RON
Liquid RON
LRON
$ 0.056333
0.00%
--
0.00%
$ 40.41K
$ 3.97
18
KANSTAR
KANSTAR
$KANSTAR
$ 3.814E-5
-0.29%
-8.90%
-29.04%
$ 38.13K
--
19
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00061576
+0.50%
+0.21%
-21.79%
$ 25.11K
$ 321.97
20
KDR
KDR
KDR
$ 0.00160569
+0.60%
+0.07%
-8.04%
$ 24.25K
$ 33.02
21
Matt
Matt
MATT
$ 2.84E-6
-0.70%
+4.40%
+79.75%
$ 19.35K
--
22
Kogin by Virtuals
Kogin by Virtuals
KOGIN
$ 1.42E-5
+0.07%
-19.90%
-16.03%
$ 12.81K
--
23
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.0004594
0.00%
+0.40%
+3.55%
--
$ 27.54M
24
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003128
+0.64%
+2.12%
-21.93%
--
$ 19.04M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Ronin چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Ronin به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $82.10B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Ronin چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Ronin که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Ronin در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته اکوسیستم Ronin را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Ronin می‌توان به USDC, LINK, RETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Ronin چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Ronin در حال حاضر حدود $82.10B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Ronin، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.