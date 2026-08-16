قیمت امروز Fishing Frenzy

قیمت لحظه‌ ای Fishing Frenzy (FISH) در حال حاضر برابر با $ 0.00123127 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FISH به USD برابر با $ 0.00123127 برای هر FISH می‌ باشد.

توکن Fishing Frenzy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 337,966 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 275.01M FISH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FISH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00483823 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0011024 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FISH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 45.75 رسیده است.

اطلاعات بازار Fishing Frenzy (FISH)

ارزش بازار $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K حجم (24 ساعته) $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M سرمایه در گردش 275.01M 275.01M 275.01M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Fishing Frenzy برابر است با $ 337.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 45.75. عرضه در گردش FISH برابر است با 275.01M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.23M است.