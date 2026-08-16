قیمت امروز Wrapped Ronin

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Ronin (WRON) در حال حاضر برابر با $ 0.050095 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WRON به USD برابر با $ 0.050095 برای هر WRON می‌ باشد.

توکن Wrapped Ronin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,296,806 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 65.80M WRON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WRON در بازه‌ ای بین $ 0.04691776 (حداقل) و $ 0.051229 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.130603 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0459503 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WRON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.83% و در هفت روز اخیر به میزان -6.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 325.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Ronin (WRON)

ارزش بازار $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M حجم (24 ساعته) $ 325.83K$ 325.83K $ 325.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M سرمایه در گردش 65.80M 65.80M 65.80M عرضه کل 65,804,923.67331144 65,804,923.67331144 65,804,923.67331144

ارزش بازار فعلی Wrapped Ronin برابر است با $ 3.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 325.83K. عرضه در گردش WRON برابر است با 65.80M، و عرضه کل آن 65804923.67331144 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.30M است.