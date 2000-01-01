پروتکلهای وامدهی و وامگیری از کاربردهای اصلی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند که به کاربران امکان میدهند داراییهای خود را برای کسب سود تأمین کنند یا آنها را بهعنوان وثیقه برای دریافت وامهای رمزارزی به کار گیرند. این شبکههای بدون نیاز به مجوز با استفاده از قراردادهای هوشمند، نرخهای بهره را بر اساس پویایی عرضه و تقاضای لحظهای بهصورت خودکار تنظیم میکنند. توکنهای بومی این پروتکلها معمولاً برای حاکمیت غیرمتمرکز، توزیع درآمد و ایجاد انگیزه برای تأمین نقدشوندگی به کار گرفته میشوند.
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