خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌های پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری بر اساس ارزش بازار

پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری از کاربردهای اصلی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند که به کاربران امکان می‌دهند دارایی‌های خود را برای کسب سود تأمین کنند یا آن‌ها را به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام‌های رمزارزی به کار گیرند. این شبکه‌های بدون نیاز به مجوز با استفاده از قراردادهای هوشمند، نرخ‌های بهره را بر اساس پویایی عرضه و تقاضای لحظه‌ای به‌صورت خودکار تنظیم می‌کنند. توکن‌های بومی این پروتکل‌ها معمولاً برای حاکمیت غیرمتمرکز، توزیع درآمد و ایجاد انگیزه برای تأمین نقدشوندگی به کار گرفته می‌شوند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.7
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9619
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.81%
$ 275.62M
$ 275.39K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16178
+0.29%
+6.66%
+8.24%
$ 195.06M
$ 425.82K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.31
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01812
+0.33%
-0.06%
-0.17%
$ 87.83M
$ 3.08M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 52.959
-0.11%
+0.19%
-5.06%
$ 53.00M
$ 1.49K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.6861
-0.32%
+1.41%
-4.47%
$ 43.86M
$ 21.02K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01426
+0.07%
+0.85%
-3.71%
$ 39.95M
$ 4.08M
10
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01504
-0.66%
-0.66%
+5.62%
$ 28.93M
$ 3.59M
11
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.1123
-0.01%
-1.14%
-1.27%
$ 28.04M
$ 3.79M
12
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1628
-0.31%
-3.67%
-1.43%
$ 27.74M
$ 62.12K
13
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002629
-0.04%
-0.76%
-3.17%
$ 26.25M
$ 3.21T
14
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.05744
-0.07%
+1.56%
-9.57%
$ 23.49M
$ 996.43K
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.14681
+0.01%
-1.56%
-7.14%
$ 21.41M
$ 499.10K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11615
+0.24%
+0.09%
-7.59%
$ 15.01M
$ 545.01K
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7621
-0.08%
-4.50%
-11.90%
$ 13.69M
$ 176.80K
18
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.00279465
-0.08%
-0.01%
-8.90%
$ 12.71M
$ 279.71K
19
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.00132
-0.38%
+2.01%
-4.55%
$ 9.51M
$ 38.77M
20
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02143
+1.76%
-16.67%
-15.11%
$ 9.20M
$ 5.72M
21
Wise
Wise
WISE
$ 0.102381
+0.07%
-0.00%
-1.84%
$ 8.89M
$ 10.34K
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06352
+0.19%
+0.33%
-2.18%
$ 7.47M
$ 187.67K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0.02978095
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 6.66M
$ 15.56K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01620663
+0.25%
+0.02%
+0.92%
$ 6.29M
$ 171.38K
25
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007004
+0.20%
-0.86%
-10.37%
$ 5.73M
$ 7.85M
26
Grove
Grove
GROVE
$ 0.00801178
-0.06%
-0.04%
-6.16%
$ 5.13M
$ 1.03M
27
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.04983547
+0.04%
+0.03%
-1.79%
$ 3.69M
$ 1.20K
28
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.177548
-0.17%
+0.03%
-0.44%
$ 3.61M
$ 2.42K
29
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00032039
+0.01%
-0.00%
-6.37%
$ 3.20M
$ 256.57
30
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00931
0.00%
+0.01%
-6.49%
$ 3.11M
$ 4.38K
31
Blend
Blend
BLND
$ 0.04123855
+0.15%
-0.03%
+0.65%
$ 2.77M
$ 11.53K
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.02954
+0.78%
+1.33%
-4.21%
$ 2.61M
$ 1.91M
33
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00105298
-2.44%
-0.00%
+26.36%
$ 1.32M
$ 15.96K
34
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01552081
-0.01%
+0.01%
+0.50%
$ 1.26M
$ 1.55K
35
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00285183
0.00%
+0.10%
-13.25%
$ 748.73K
$ 2.24K
36
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.00453828
-0.35%
-0.02%
-2.18%
$ 736.98K
$ 230.49K
37
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0.01576235
-0.35%
-0.00%
-0.37%
$ 641.31K
$ 47.91
38
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007332
+0.11%
-1.78%
-13.29%
$ 631.59K
$ 7.92M
39
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.0003904
0.00%
-0.01%
-9.22%
$ 560.96K
$ 24.28K
40
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00540754
0.00%
--
-1.48%
$ 540.75K
$ 12.01
41
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00548999
0.00%
--
-0.59%
$ 536.08K
$ 2.30
42
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00146929
+0.68%
0.00%
-3.70%
$ 413.61K
$ 191.00
43
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01096972
+0.01%
+0.01%
-5.08%
$ 391.84K
$ 495.72
44
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
45
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.32508
-0.29%
-0.17%
-47.36%
$ 325.08K
$ 15.30K
46
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.050533
0.00%
+0.10%
+61.49%
$ 135.50K
$ 11.42K
47
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.841E-5
0.00%
+0.10%
-2.20%
$ 117.03K
--
48
dForce
dForce
DF
$ 9.726E-5
0.00%
+1.70%
+11.90%
$ 97.25K
--
49
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.03035699
0.00%
--
-0.01%
$ 97.25K
$ 0.01
50
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00063315
-0.01%
+0.03%
+2.03%
$ 96.02K
$ 741.63

سوالات متداول

پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری غیرمتمرکز چگونه بدون بانک‌های سنتی عمل می‌کنند؟
این پروتکل‌ها بر پایه قراردادهای هوشمند فعالیت می‌کنند که نقدینگی را از سپرده‌گذاران تجمیع کرده و به‌صورت خودکار آن را در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهند. در این ساختار، تمامی فرآیندها—از تعیین نرخ بهره تا مدیریت وثیقه و تسویه وام—به‌صورت الگوریتمی و بدون نیاز به واسطه‌های بانکی یا ارزیابی اعتبار سنتی انجام می‌شود.
وثیقه‌گذاری بیش‌ازحد در وام‌دهی دیفای چیست؟
در این سازوکار، وام‌گیرنده موظف است دارایی‌هایی با ارزشی بیشتر از مبلغ وام درخواستی به‌عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کند. این رویکرد به‌دلیل ماهیت ناشناس دیفای به‌کار گرفته می‌شود و تضمین می‌کند که حتی در صورت عدم توان پرداخت وام‌گیرنده، ارزش وثیقه برای بازپرداخت بدهی و حفاظت از منافع وام‌دهندگان کافی باشد.
نرخ‌های بهره در پروتکل‌های وام‌دهی رمزارزی چگونه تعیین می‌شوند؟
این مکانیسم‌ها برای حفظ پایداری مالی و جلوگیری از کسری در پروتکل طراحی شده‌اند. در صورتی که به‌دلیل نوسانات بازار، ارزش وثیقه وام‌گیرنده به زیر یک آستانه مشخص کاهش یابد، قراردادهای هوشمند به‌صورت خودکار اقدام به فروش وثیقه کرده و بدهی را تسویه می‌کنند. این فرآیند از زیان وام‌دهندگان جلوگیری کرده و سلامت کلی سیستم را حفظ می‌نماید.
مکانیسم‌های لیکوییدیشن چه نقشی در تأمین امنیت پلتفرم‌های وام‌گیری DeFi دارند؟
این مکانیسم‌ها برای حفظ پایداری مالی و جلوگیری از کسری در پروتکل طراحی شده‌اند. در صورتی که به‌دلیل نوسانات بازار، ارزش وثیقه وام‌گیرنده به زیر یک آستانه مشخص کاهش یابد، قراردادهای هوشمند به‌صورت خودکار اقدام به فروش وثیقه کرده و بدهی را تسویه می‌کنند. این فرآیند از زیان وام‌دهندگان جلوگیری کرده و سلامت کلی سیستم را حفظ می‌نماید.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پروتکل‌های وام/قرض گرفتن، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.