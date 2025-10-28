Alpaca FinanceALPACA چیست

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults. Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

منبع Alpaca Finance (ALPACA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Alpaca Finance (USD)

ارزش Alpaca Finance (ALPACA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alpaca Finance (ALPACA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alpaca Finance را بررسی کنید.

ALPACA به ارزهای محلی

توکنومیکس Alpaca Finance (ALPACA)

درک، توکنومیکس Alpaca Finance (ALPACA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ALPACA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Alpaca Finance (ALPACA) امروز Alpaca Finance (ALPACA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ALPACA به واحد USD برابر است با 0.00890254 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ALPACA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00890254 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ALPACA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Alpaca Finance چقدر است؟ ارزش بازار ALPACA برابر است با $ 1.35M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ALPACA چقدر است؟ عرضه در گردش ALPACA برابر است با 151.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ALPACA چقدر بوده است؟ ALPACA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 8.78 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ALPACA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ALPACA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00826362 USD رسید. حجم معاملات ALPACA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ALPACA برابر است با -- USD . آیا ALPACA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ALPACA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ALPACA مراجعه کنید.

