قیمت امروز Gearbox

قیمت لحظه‌ ای Gearbox (GEAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GEAR به USD برابر با $ 0 برای هر GEAR می‌ باشد.

توکن Gearbox در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,204,878 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B GEAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GEAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03725561 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GEAR طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 256.66 رسیده است.

اطلاعات بازار Gearbox (GEAR)

ارزش بازار $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M حجم (24 ساعته) $ 256.66$ 256.66 $ 256.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gearbox برابر است با $ 3.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 256.66. عرضه در گردش GEAR برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.20M است.