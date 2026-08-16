قیمت امروز Seamless Protocol

قیمت لحظه‌ ای Seamless Protocol (SEAM) در حال حاضر برابر با $ 0.00793564 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 49.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEAM به USD برابر با $ 0.00793564 برای هر SEAM می‌ باشد.

توکن Seamless Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 322,874 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 40.69M SEAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEAM در بازه‌ ای بین $ 0.01576185 (حداقل) و $ 0.01589305 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.35 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00470298 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEAM طی یک ساعت گذشته به میزان -49.65% و در هفت روز اخیر به میزان -50.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.50K رسیده است.

اطلاعات بازار Seamless Protocol (SEAM)

ارزش بازار $ 322.87K$ 322.87K $ 322.87K حجم (24 ساعته) $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 793.58K$ 793.58K $ 793.58K سرمایه در گردش 40.69M 40.69M 40.69M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Seamless Protocol برابر است با $ 322.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.50K. عرضه در گردش SEAM برابر است با 40.69M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 793.58K است.