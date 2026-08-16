قیمت امروز LO0P

قیمت لحظه‌ ای LO0P (LO0P) در حال حاضر برابر با $ 0.320167 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LO0P به USD برابر با $ 0.320167 برای هر LO0P می‌ باشد.

توکن LO0P در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 320,169 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00M LO0P می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LO0P در بازه‌ ای بین $ 0.323549 (حداقل) و $ 0.397892 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.55 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.175574 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LO0P طی یک ساعت گذشته به میزان -1.05% و در هفت روز اخیر به میزان -50.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.95K رسیده است.

اطلاعات بازار LO0P (LO0P)

ارزش بازار $ 320.17K$ 320.17K $ 320.17K حجم (24 ساعته) $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 320.17K$ 320.17K $ 320.17K سرمایه در گردش 1.00M 1.00M 1.00M عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی LO0P برابر است با $ 320.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.95K. عرضه در گردش LO0P برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 320.17K است.