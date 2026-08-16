قیمت امروز dForce

قیمت لحظه‌ ای dForce (DF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DF به USD برابر با $ 0 برای هر DF می‌ باشد.

توکن dForce در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 97,251 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M DF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.5 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +12.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار dForce (DF)

ارزش بازار $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

ارزش بازار فعلی dForce برابر است با $ 97.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DF برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999926146.6275177 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 97.25K است.