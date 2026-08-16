قیمت امروز Hatom

قیمت لحظه‌ ای Hatom (HTM) در حال حاضر برابر با $ 0.01561634 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HTM به USD برابر با $ 0.01561634 برای هر HTM می‌ باشد.

توکن Hatom در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,264,174 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 80.95M HTM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HTM در بازه‌ ای بین $ 0.01518648 (حداقل) و $ 0.01586372 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.62 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01125193 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HTM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.60% و در هفت روز اخیر به میزان +0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 452.79 رسیده است.

اطلاعات بازار Hatom (HTM)

ارزش بازار $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M حجم (24 ساعته) $ 452.79$ 452.79 $ 452.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M سرمایه در گردش 80.95M 80.95M 80.95M عرضه کل 100,006,500.0 100,006,500.0 100,006,500.0

ارزش بازار فعلی Hatom برابر است با $ 1.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 452.79. عرضه در گردش HTM برابر است با 80.95M، و عرضه کل آن 100006500.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.56M است.