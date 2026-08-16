قیمت امروز TrueFi

قیمت لحظه‌ ای TrueFi (TRU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRU به USD برابر با $ 0 برای هر TRU می‌ باشد.

توکن TrueFi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,210,515 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.26B TRU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00116942 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.017 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRU طی یک ساعت گذشته به میزان -2.06% و در هفت روز اخیر به میزان +22.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.88K رسیده است.

اطلاعات بازار TrueFi (TRU)

ارزش بازار $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M حجم (24 ساعته) $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M سرمایه در گردش 1.26B 1.26B 1.26B عرضه کل 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003

ارزش بازار فعلی TrueFi برابر است با $ 1.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.88K. عرضه در گردش TRU برابر است با 1.26B، و عرضه کل آن 1257020975.20003 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.21M است.