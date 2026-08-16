قیمت امروز HyperLend

قیمت لحظه‌ ای HyperLend (HPL) در حال حاضر برابر با $ 0.00930808 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HPL به USD برابر با $ 0.00930808 برای هر HPL می‌ باشد.

توکن HyperLend در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,110,670 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 399.38M HPL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HPL در بازه‌ ای بین $ 0.009085 (حداقل) و $ 0.0095028 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02004967 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.008148 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HPL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -12.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.25K رسیده است.

اطلاعات بازار HyperLend (HPL)

ارزش بازار $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M حجم (24 ساعته) $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.31M$ 9.31M $ 9.31M سرمایه در گردش 399.38M 399.38M 399.38M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HyperLend برابر است با $ 3.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.25K. عرضه در گردش HPL برابر است با 399.38M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.31M است.