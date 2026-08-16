قیمت امروز Moonwell

قیمت لحظه‌ ای Moonwell (WELL) در حال حاضر برابر با $ 0.00285171 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WELL به USD برابر با $ 0.00285171 برای هر WELL می‌ باشد.

توکن Moonwell در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,918,015 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.53B WELL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WELL در بازه‌ ای بین $ 0.00275888 (حداقل) و $ 0.00288431 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.298797 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00273976 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WELL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 100.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Moonwell (WELL)

ارزش بازار $ 12.92M$ 12.92M $ 12.92M حجم (24 ساعته) $ 100.23K$ 100.23K $ 100.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M سرمایه در گردش 4.53B 4.53B 4.53B عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Moonwell برابر است با $ 12.92M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.23K. عرضه در گردش WELL برابر است با 4.53B، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.26M است.