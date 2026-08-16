قیمت امروز Radiant Capital

قیمت لحظه‌ ای Radiant Capital (RDNT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RDNT به USD برابر با $ 0 برای هر RDNT می‌ باشد.

توکن Radiant Capital در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 560,191 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.44B RDNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RDNT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.585268 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RDNT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Radiant Capital (RDNT)

ارزش بازار $ 560.19K$ 560.19K $ 560.19K حجم (24 ساعته) $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 584.78K$ 584.78K $ 584.78K سرمایه در گردش 1.44B 1.44B 1.44B عرضه کل 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Radiant Capital برابر است با $ 560.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.41K. عرضه در گردش RDNT برابر است با 1.44B، و عرضه کل آن 1500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 584.78K است.