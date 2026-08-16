قیمت امروز Celsius Network

قیمت لحظه‌ ای Celsius Network (CEL) در حال حاضر برابر با $ 0.01094362 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CEL به USD برابر با $ 0.01094362 برای هر CEL می‌ باشد.

توکن Celsius Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 390,931 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 35.72M CEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CEL در بازه‌ ای بین $ 0.01088135 (حداقل) و $ 0.01132942 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.05 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01021495 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CEL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 592.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Celsius Network (CEL)

ارزش بازار $ 390.93K$ 390.93K $ 390.93K حجم (24 ساعته) $ 592.93$ 592.93 $ 592.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 390.93K$ 390.93K $ 390.93K سرمایه در گردش 35.72M 35.72M 35.72M عرضه کل 35,719,125.9003 35,719,125.9003 35,719,125.9003

ارزش بازار فعلی Celsius Network برابر است با $ 390.93K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 592.93. عرضه در گردش CEL برابر است با 35.72M، و عرضه کل آن 35719125.9003 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 390.93K است.