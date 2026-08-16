قیمت امروز Xauras

قیمت لحظه‌ ای Xauras (XRS) در حال حاضر برابر با $ 0.02978453 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XRS به USD برابر با $ 0.02978453 برای هر XRS می‌ باشد.

توکن Xauras در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,656,952 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 223.50M XRS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XRS در بازه‌ ای بین $ 0.02977642 (حداقل) و $ 0.02978627 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.91 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00499699 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XRS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.22K رسیده است.

اطلاعات بازار Xauras (XRS)

ارزش بازار $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M حجم (24 ساعته) $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.64M$ 29.64M $ 29.64M سرمایه در گردش 223.50M 223.50M 223.50M عرضه کل 995,163,072.5737 995,163,072.5737 995,163,072.5737

ارزش بازار فعلی Xauras برابر است با $ 6.66M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.22K. عرضه در گردش XRS برابر است با 223.50M، و عرضه کل آن 995163072.5737 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.64M است.