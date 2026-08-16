قیمت امروز Reservoir

قیمت لحظه‌ ای Reservoir (DAM) در حال حاضر برابر با $ 0.0030236 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DAM به USD برابر با $ 0.0030236 برای هر DAM می‌ باشد.

توکن Reservoir در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 793,826 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 262.54M DAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DAM در بازه‌ ای بین $ 0.00237876 (حداقل) و $ 0.00302472 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.14892 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00213522 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DAM طی یک ساعت گذشته به میزان +8.05% و در هفت روز اخیر به میزان -9.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.34K رسیده است.

اطلاعات بازار Reservoir (DAM)

ارزش بازار $ 793.83K$ 793.83K $ 793.83K حجم (24 ساعته) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M سرمایه در گردش 262.54M 262.54M 262.54M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Reservoir برابر است با $ 793.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.34K. عرضه در گردش DAM برابر است با 262.54M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.02M است.